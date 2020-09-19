اتضاح معالم التشكيلة الأساسية للوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

اتضحت وبنسبة مقبولة، معالم التشكيلة الأساسية لفريق الوصل الأول لكرة القدم، التي يتوقع أن يخوض بها الإمبراطور غمار بطولات الموسم الجديد بعد مشاركة العناصر المعروفة في مباراته الودية الثالثة أول من أمس أمام ضيفه الفجيرة، والتي انتهت بفوز الوصل بهدف وحيد لنجمه فابيو ليما في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ويعتبر الفوز في ودية الفجيرة، الأول من نوعه لفريق الوصل في زمن «كورونا»، بعد تلقيه الخسارة في المباراتين الوديتين الأولى والثانية أمام الفجيرة 20 أغسطس، وشباب الأهلي 27 من الشهر ذاته بـ 1 /‏0 و2 /‏0 على التوالي، وفي ظل غياب عدد من النجوم الأساسيين للإمبراطور عن الوديتين الأوليتين، ما يمنح الودية الثالثة أول من أمس أمام الفجيرة، أهمية فيما يتعلق برسم الخطوط العريضة للتشكيلة الأساسية للوصل.

الودية الثالثة

وخاض فريق الوصل الشوط الأول من وديته الثالثة أمام الفجيرة أول من أمس، بتشكيلة ضمت، حميد عبدالله لحراسة المرمى، وسالم العزيزي وسانتوس نيريس وجورج دووبنغ وناتان فيليبي للدفاع، وحسن إبراهيم وحمد البلوشي ونيكولاس اوروز ورونالدو مينديز وفابيو ليما للوسط، ووليد الحمادي للهجوم، وتبدو هذه الأسماء هي التي ستشغل النسبة الأكبر من التشكيلة الأساسية للفهود في الموسم الجديد.

ويظهر من التشكيلة التي خاض بها الوصل مجريات المباراة، مشاركة القادمين الجديدين، المدافع البرازيلي سانتوس نيريس، ولاعب الوسط محمد سبيل في ظهورهما الأول الرسمي بقميص الفهود في إشارة إلى تماثل الأول إلى الشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة التي أعقبت التحاقه بصفوف الوصل، والثاني إلى جاهزيته للدفاع عن ألوان فريقه الجديد، ما يعني طمأنة الوصلاوية على مسيرة فريقهم الأصفر.

استثمار المباراة

ولم يغفل الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، استثمار المباراة في الوقوف على مستويات عدد من اللاعبين، بإشراكهم في أحداث الشوط الثاني، حيث لعب سلطان الغافري ويوسف المهيري وناصر محمود ومحمد سبيل وحبوش صالح وعبد الرحمن علي، بدلاء لحميد عبدالله وسانتوس نيريس ووليد الحمادي وحسن إبراهيم وحمد البلوشي وجورج دووبنغ.

وبعد التمتع براحة قصيرة في أعقاب ودية الفجيرة أول من أمس، يواصل فريق الوصل مشوار إعداده في معقله بزعبيل بخوض وحدات تدريبية في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية من وباء «كورونا»، وعلى أمل أن تشهد الأيام المقبلة خوض أكثر من مباراة ودية مع فرق من داخل الإمارات، حتى موعد إعلان انطلاق الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز