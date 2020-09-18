ممر شرفي واستقبال ملكي للشارقة من شباب الأهلي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قامت بعثة شباب الأهلي بمبادرة رائعة بعد انتهاء مباراة الشارقة والدحيل القطري التي كسبها الشارقة 4-2 ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، حيث اصطف أعضاء بعثة شباب الأهلي في مدخل الفندق الذي تقيم فيه الفرق الإماراتية في الدوحة، وحرصوا على تنظيم ممر شرفي استقبالاً لفريق الشارقة عند عودته للفندق بعد المباراة، مجاراة للتقليد المعروف في كرة القدم عند استقبال الأبطال.

ووجدت الممر الشرفي والاستقبال الملكي لبعثة شباب الأهلي صداه الطيب لدى بعثة الشارقة وتبادل أعضاء الوفدين التهاني بالفوز الباهر الذي حققه الشارقة في المباراة.

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