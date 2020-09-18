الشارقة يتخطى الدحيل بـ "الرباعية"

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

أحيا الشارقة آماله في دوري أبطال آسيا بفوزه العريض على الدحيل القطري 4-2 ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بعد مباراة مثيرة قدم فيها الشارقة مستوى مميز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي الدحيل في 6 نقاط، تقدم الدحيل بهدف السبق من تسديدة عبد الله عبد السلام في مقص المرمى على يسار عادل الحوسني "ق 12"،

ولاحت فرصة التعديل للشارقة "ق 17" عبر ايغور ولكنها ضاعت بين يدي الحارس، ولم ينتظر الشارقة كثيراً حتى أدرك له خالد باوزير التعادل بتسديدة قوية من خارج الصندوق "ق 19" وصد بعدها عادل الحوسني ببراعة فرصة داخل الصندوق للمعز علي "ق 21" ثم أهدر ايغور كورنادو فرصة التقدم للشارقة "ق 28" في وضع انفراد بحارس الدحيل وعاد عادل الحوسني لينقذ مرمى الشارقة من فرصة جديدة "ق 33" لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1

وفي بداية الشوط الثاني ضاع هدف التقدم للشارقة من تسديدة قوية لخالد باوزير "ق 52"، وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب الدحيل مهدي بن عطية بعد اعتدائه على ايغور "ق 59" ليكمل الدحيل المباراة بعشرة لاعبين ونجح الشارقة في التقدم بالهدف الثاني عبر ماجد سرور بعد متابعة تسديدة ايغور المرتدة من حارس الدحيل "ق 62" ولكن المعز علي حقق التعادل "ق 70"، وارتكب دفاع الدحيل مخالفة داخل الصندوق بعرقلة ويلتون احتسبها الحكم ركلة جزاء "ق 72" نفذها ببراعة ايغور كورنادو ووسع كايو الفارق بتسجيل الهدف الرابع "ق 90" بتسديدة قوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز