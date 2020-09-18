الأجنبي الرابع يحيّر جماهير «العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تنتظر جماهير النصر، حسم صفقة الأجنبي الرابع في أقرب وقت ممكن، حتى تتفرغ إدارة الفريق بشكل كامل، لتحضيرات الموسم المقبل، وإتاحة الفرصة للاعب الجديد للتأقلم مع الأجواء قبل ضربة البداية، ولم تخفِ الجماهير قلقها من عدم غلق ملف الأجانب، حيث تتساءل باستمرار في مواقع التوصل الاجتماعي، عن سبب التأخير، في ظل حاجة الفريق إلى صانع ألعاب.

وبعيداً عن قلق الجماهير، تعمل إدارة النصر في هدوء، وتبذل جهوداً كبيرة في البحث عن لاعب مميز قادر على تقديم الإضافة، حتى لا يكون التعاقد من أجل تكملة العدد.

وربطت مصادر عديدة، النصر، بعدد من الأسماء الكبيرة في الفترة الأخيرة، أبزرهم البرازيلي أليكس تكسيرا لاعب فريق جيانجو سونينج الصيني، والبرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر السعودي، وبيتروس مانتالوس نجم منتخب اليونان، والذي وصلت المفاوضات مع ناديه إلى مراحل متقدمة، قبل أن يعلن «العميد» انسحابه من الصفقة، لأسباب خاصة به، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام يونانية.

وكان النصر أنهى 4 صفقات حتى الآن، تشمل المهاجم تيغالي القادم من الوحدة، ومهاجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز لاعب الشارقة السابق، ومدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، والمهاجم البرازيلي المقيم كايكي جيسوس «20 عاماً».

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