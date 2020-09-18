نهيان بن زايد يُعيد تشكيل إدارة «العين للفروسية والرماية والغولف»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وعضوية كل من محمد راشد الناصري، ومطر سهيل اليبهوني، وعلي بن حمودة الظاهري، وعبد الله بخيت المرر، ومبارك سيف العرياني «مشرفاً لرياضة الرماية»، وشهاب السيد الهاشمي «مشرفاً لرياضة الغولف». وتمتد فترة المجلس الجديد 4 سنوات من تاريخ صدور القرار.

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