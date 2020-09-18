«فرسان دبي» 6 نقاط .. خطوة إلى دور الـ 16

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أضاف شباب الأهلي 3 نقاط جديدة إلى رصيده في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وكرر أمس فوزه على شاهر خودرو الإيراني، 1 - 0 سجل الهدف الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 83 من مباراة الفريقين باستاد الجنوب.

ضمن الجولة الرابعة من البطولة،ونال عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي جائزة افضل لاعب في المباراة المقدمة من الاتحاد الآسيوي وكان «فرسان دبي» حقق الفوز على الفريق نفسه يوم الاثنين الماضي.

ووصل شباب الأهلي إلى 6 نقاط، متقدماً خطوة مهمة نحو دور الـ 16 بالبطولة، ويلتقي الفريق مع باختاكور الأوزبكي في مباراة حاسمة في العاشرة من مساء الأحد المقبل، في الجولة الخامسة، فيما ظل شاهر خودرو، بدون أي نقاط أو أهداف، في المركز الرابع الأخير، مودعاً المنافسة.

غلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين طوال الشوط الأول، ولم تكن هناك سوى فرصة خطيرة واحدة، ضاعت من إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 24، وتصدت العارضة لركلة حرة مباشرة سددها كارلوس أدواردو في الدقيقة 62، وأكملت الكرة طريقها إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 83، انفرد البديل بيدرو كوندي بمرمى الفريق الإيراني ووضع الكرة في الشباك في لمسته الأولى بالمباراة.

وفي مباراة ثانية فاز الشرطة العراقي على الأهلي السعودي 2 - 1 بالمجموعة الأولى، ووصل الشرطة إلى 4 نقاط، وتوقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط. وتقام اليوم 4 مباريات في الجولة الرابعة، ويلعب العين مع السد، والنصر السعودي مع ساباهان أصفهان الإيراني «المجموعة الرابعة»، ويلتقي الشارقة مع الدحيل، والتعاون السعودي مع برسيوليس الإيراني «المجموعة الثالثة»، ولا يوجد بديل أمام العين في مواجهة السد سوى الفوز.

حيث يدخل المباراة برصيد نقطة واحدة، حصل عليها بالتعادل مع الفريق نفسه بالجولة السابقة، ويخوض الشارقة مباراته أمام الدحيل بطموحات تحقيق الفوز الأول في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها التعاون السعودي برصيد 6 نقاط.

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