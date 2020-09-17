شباب الأهلي يكرر فوزه على شاهر خودرو ويزيد آماله بالتأهل الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي



أضاف شباب الأهلي، 3 نقاط إضافية إلى رصيده في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، بعدما كرر فوزه على شاهر خودرو الإيراني مساء اليوم، بهدف وحيد سجله لاعبه الاسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 83 من مباراة الفريقين على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

ووصل شباب الأهلي إلى 6 نقاط، وزاد كثيراً من آماله في الوصول إلى الدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، ويلتقي مع باختاكور الأوزبكي في مباراة شبه حاسمة بالعاشرة من مساء الأحد المقبل، في الجولة الخامسة، فيما ظل شاهر خودرو، بدون أي نقاط أو أهداف، وبقي في المركز الرابع الأخير، وودع المنافسة على التأهل.

غلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين طوال الشوط الأول، ولم تكن هناك سوى فرصة خطيرة واحدة، ضاعت من إسماعيل الحمادي لاعب شباب الأهلي في الدقيقة 24، بعد كرة خطفها من المدافع داخل منطقة الجزاء، لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيسر.

وتصدت العارضة لركلة حرة مباشرة سددها كارلوس أدواردو في الدقيقة 62، وأكملت الكرة طريقها إلى خارج الملعب، وفي الدقيقة 83، أنفرد البديل بيدرو كوندي، ووضع الكرة في شباك الفريق الإيراني من لمسته الأولى في المباراة.

وشهدت البطولة أمس أيضاً، فوز الشرطة العراقي على الأهلي السعودي 2-1، ضمن المجموعة الأولى، ووصل الشرطة إلى 4 نقاط، وتوقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز