الوصل يدرك الفوز الأول في زمن (كورونا)

المصدر: دبي- علي شدهان

أدرك فريق الوصل الأول لكرة القدم، فوزه الأول في زمن (كورونا)، على حساب ضيفه الفجيرة في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب الفهود بزعبيل مساء اليوم الخميس، وأنتهى لمصلحة الوصل بهدف نجمه فابيو ليما في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

لقاء مماثل

وسبق للفريقين خوض لقاء ودي مماثل في العشرين من الشهر الماضي، وانتهى بذات النتيجة، ولكن لمصلحة الفجيرة.

الودية الثالثة

وتعد مباراة اليوم، الودية الثالثة للوصل، اثنتان امام الفجيرة، وواحدة مع شباب الأهلي 27 اغسطس، وانتهت لمصلحة فرسان دبي بهدفين دون رد.

الموسم الجديد

وتأتي الوديات الثلاث في إطار برنامج إعداد الفهود للموسم الجديد.

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