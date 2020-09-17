الكرة الإنجليزية في ختام الخلوة الاستراتيجية لرابطة المحترفين

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم الخميس الموافق 17 سبتمبر الجاري فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي نظمتها مع عدد من الروابط العالمية بين 14 سبتمبر وحتى 17 من الشهر نفسه عبر تقنية الاتصال المرئي ”عن بعد" بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خارطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030.

وفي هذا الصدد، أقيمت الجلسة الأخيرة مع دوري كرة القدم الإنجليزي تحت عنوان ”بيئة كرة قدم احترافية“ وركزت على محورين أساسيين وهما التحديات المشابهة والتوازن بين المكتسبات المالية والتطوير في الأندية.

افتتح ديفيد بالدوين، المدير التنفيذي لدوري كرة القدم الإنجليزي، الاجتماع حيث قام باستعراض نبذة حول الرابطة واستراتيجيتها، بما في ذلك الرؤية والرسالة ومقاييس النجاح والقيم.

تطرق بالدوين بعد ذلك إلى العلاقة بين الرابطة وأندية الدوري وتقييم الحوكمة والتنظيم بالإضافة إلى مجالات النمو والصعوبات الرئيسية التي تواجه الرابطة، قبل أن يقدم نبذة عن دور وسائل الإعلام والاتصال وعلاقتها بالمنظومة.

تواصلت فعاليات الجلسة بعرض للاستراتيجية التجارية للرابطة وإدارة الشراكات قام بتقديمه بن رايت، المدير التجاري لدوري كرة القدم الإنجليزي. قام رايت أيضًا باستعراض الخصائص المختلفة لمشجعي أندية الرابطة وسبل توسيع القاعدة الجماهيرية للبطولة وزيادة التفاعل مع الجماهير.

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