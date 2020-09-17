المحرزي: استمرار مسافي في الهواة «شجاعة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

وصف سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي قرار استمرار فريقه ضمن مسابقات أندية الهواة بـ«الشجاع»، معتبره إنجازاً في حد ذاته للنادي، وذلك في ظل شح الموارد وقلة الدعم الشهري المقدم من قبل اتحاد الكرة المُقدر بنحو 200 ألف درهم، والذي يعتبر قليلاً ولا يفي بالتزامات النادي اليومية، والتي تتمثل في تسيير أمور النادي إلى جانب دفع رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. وتابع المحرزي خلال حديثه لـ«البيان الرياضي» قائلاً: «آثرنا تسيير أمورنا في النادي بما يأتينا من دعم، ورفضنا مجرد التفكير في سحب الفريق من مسابقات الاتحاد».

وأشار المحرزي إلى أن الفريق لا يزال يبحث عن مهاجم «مقيم»، وذلك في أعقاب النتائج الباهتة في المباريات الودية.

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