محمد سيف: الظفرة جاهز

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد محمد سيف الظهير الأيسر للظفرة جاهزية فريقه للموسم الجديد بنسبة 200%، ذاكراً أن الروح المعنوية عالية وسط زملائه اللاعبين وأن فترة الإعداد السابقة حققت نجاحاً ملحوظاً وشهدت مجهوداً كبيراً من الجميع، مؤكداً أنهم عازمون على تحقيق أفضل النتائج في الموسم الحالي وتحقيق الإنجازات التي ترضي تطلعات وطموح الإدارة والجماهير، مشيراً إلى أن زملاءه في انتظار تحديد موعد المباريات الرسمية للنزول إلى أرضية الملعب وتأكيد الجاهزية بالعطاء والنتائج.

مؤشر إيجابي

وقال محمد سيف في حديث له مع «البيان الرياضي» إن النتائج التي حققها الفريق في مبارياته الودية خلال فترة الإعداد الحالية تعتبر مؤشراً إيجابياً لموسم حافل وأضاف: صحيح أنها مواجهات ودية ولا يمكن الاعتماد عليها في تقييم مستوى الفريق لكنها مبشرة وتعتبر دليلاً على أن هنالك عملاً وجهداً وأن الفريق بإمكانه مواصلة تألقه.

رحيل اللاعبين

وقلل مدافع الظفرة من تأثير خسارة الفريق لعدد من عناصره الأساسية والجهاز الفني بقيادة فوك رازوفيتش الذي انتقل لتدريب الوحدة قبل أيام قلائل وقال: أتمنى لزملائي التوفيق في مشوارهم المقبل مع أنديتهم الجديدة، وبالتأكيد رحيلهم خسارة لكن هنالك بدائل دائما كما أن روح الظفرة موجودة وقادرة على هزيمة كل الظروف، بالتعاون سوياً سنعوض رحيل زملائي، الجيد بالنسبة لنا أن الفريق ضم عناصر جديدة متميزة يمكن أن تقدم الكثير من الإضافة.

جاهزية

وعن جاهزيته الشخصية للموسم الجديد قال محمد سيف إنه أصبح في كامل الجاهزية وفي شوق لخوض المباريات التنافسية بعد 10 أشهر من الغياب عنها بسبب الإصابة التي كانت قد أبعدته عن الملاعب، وأنه في كامل جاهزيته البدنية والمعنوية.

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