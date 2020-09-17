«المحترفين» تطلع على استراتيجية «الليغا»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

تواصل رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات الخلوة الاستراتيجية، التي انطلقت الأحد الماضي مع الروابط العالمية، (الدوري الياباني، والدوري السويدي، والدوريين الإسباني والإنجليزي)، وتختتم اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كل جوانب العمل.

وفي هذا الصدد، كانت جلسة أمس مع رابطة الدوري الإسباني، وتضمنت في محورها الأول نظرة حول الرابطة، الاستراتيجية (الرؤية، الرسالة، مقاييس النجاح، القيم)، تقييم الحوكمة والتنظيم، ثم العلاقة بين الرابطة والأندية، من خلال عرض قدمه مايتي فونتورا، المدير التنفيذي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصلت الخلوة بعرض ألقاه لويس كارديناس، مدير تطوير الأعمال في رابطة الدوري الإسباني، تناول فيه الاستراتيجية التجارية للرابطة، معلومات حول مشجعي الأندية.

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