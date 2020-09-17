العامري «تلميذ » في مدرسة «خصيف»

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن )

يبرز حارس مرمى الجزيرة عبد الرحمن العامري صاحب الـ 22 عاماً، كحارس مستقبل الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وبديلاً ناجحاً وتلميذاً نجيباً للدولي علي خصيف، والذي يعتبر بمثابة مدرسة لزملائه الشباب الصاعدين، خلف الكواليس في التدريبات الجماعية، يمدهم بخبراته الواسعة .

مثّل العامري نادي الجزيرة في المراحل السنية والتحق بالفريق الأول موسم 2017، وسجل 4115 دقيقة لعب طيلة مسيرته المهنية، ويأتي سجله خالياً من البطاقات الحمراء، وفي الموسم الملغى 2019/‏2020، ظهر حارساً أساسياً في ظل الغيابات، والتبديلات التي تفرضها مجريات المباريات، وشارك في 4 مباريات للدوري، ومباراتين لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

وعلى المستوى الدولي أصبح العامري الحارس الأول للمنتخب الأولمبي، كما استدعي من جانب المنتخب الأول.

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