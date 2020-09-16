رئيس شركة الكرة العيناوية فخور بلاعبي الفريق

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أعرب الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن شعوره بالفخر والاعتزاز للأداء المشرف الذي قدمه الفريق في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن دوري الأبطال، وحرص الجميع على إظهار الروح القتال والشعور بالمسؤولية والرغبة الحقيقية في تحقيق أفضل نتيجة، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على العين صاحب الحضور المميز والشخصية القوية في البطولة الآسيوية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مع لاعبي الفريق على هامش الحصة التدريبية مساء اليوم، بحضور ماجد العويس، عضو مجلس الإدارة وجميع أعضاء البعثة العيناوية المشاركة في المهمة الآسيوية.

وقال: "العين كان جديراً بالنقاط الثلاث، غير أن النقطة مهمة قبل دخول الجولة الرابعة من المسابقة، ونثق بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها نجوم الفريق والجهازان الفني والإداري، لمتابعة الأداء القوي في الجولة المقبلة، بعد أن طوينا ملف أول مباراة رسمية للفريق بالموسم الكروي الحالي، ونعرف أن المهمة ليست سهلة ولكن اللاعبين أكدوا للجميع جدارتهم بالدفاع عن شعار (الزعيم) برغم عدم اكتمال الجاهزية، لأنهم أبطال وقادرون على تحقيق أهداف ناديهم وطموحاتهم الشخصية وإسعاد جماهير العين الوفية".

كان العين أجرى، مساء اليوم، تدريباً على مرحلتين، الأولى بمشاركة جميع اللاعبين في صالة الجمانيزيوم المغطاة والملحقة بمقر إقامة الفريق، واقتصر التدريب على برامج تدريبية خاصة بفك العضلات والاستشفاء من الجهد الكبير الذي بذله الفريق في مواجهة الأمس، أما المران الثاني فشارك فيه لاعبو الاحتياط الذين لم يدخلوا قائمة المباراة، وجرى على ملعب التدريبات المخصص لـ"الزعيم" من قِبل الاتحاد الآسيوي.

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