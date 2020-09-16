اتحاد الكرة الإماراتي يُوصي بتعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية

المصدر: وام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بشأن تعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كافة الأندية بالفريق الأول، وجميع المراحل السنية، على أن يكون هذا القرار اختيارياً هذا الموسم وإلزامياً بدءا من الموسم المقبل، وذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم الكوادر الفنية الوطنية واكسابها المزيد من الخبرات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثامن الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة كافة الأعضاء.

وناقش الاجتماع برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تأجيلها إلى العام المقبل نتيجة الظروف الصحية الراهنة، وكذلك برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في مملكة البحرين والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول المعسكرات المقررة والمباريات بما يضمن السلامة العامة.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة الحكام الذي تضمن كافة الأنشطة والبرامج التي قامت اللجنة بتنفيذها خلال الفترة الماضية والدورات والورش التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، فيما تم اعتماد ترقيات عدد من الحكام من الدرجة الثانية إلى الأولى، ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية، ومن درجة مستجد إلى الدرجة الثالثة وذلك بعد اجتياز اختبارات الترقية المعتمدة من اللجنة، وكذلك اعتماد نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين التي عُقدت بشهر يوليو الماضي عبر الاتصال المرئي.

وكلف المجلس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالبدء في إعداد استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الرياضية.

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