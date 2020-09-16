الوصل يلتقي الفجيرة وديا غدا

المصدر: دبي- علي شدهان

يلتقي فريق الوصل الأول لكرة القدم في الخامسة و35 دقيقة من مساء غد الخميس على ملعبه بزعبيل مع نظيره الفجيرة في لقاء ودي يقام بينهما للمرة الثانية في غضون أقل من شهر.

20 أغسطس

وسبق للوصل مواجهة نظيره الفجيرة وديا في العشرين من الشهر الماضي، وانتهى ذلك اللقاء بفوز الذئاب بهدف دون رد.

الودية الثالثة

وتعد مباراة الغد، الودية الثالثة للوصل بعد ودية الفجيرة، ثم ودية شباب الأهلي والتي انتهت بفوز الفرسان بهدفين دون رد 27 اغسطس الماضي.

مشوار الإعداد

ويواصل فريق الوصل مشوار إعداده في ملعبه بزعبيل منذ 11 يوليو الماضي تحضيرا للموسم الجديد.

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