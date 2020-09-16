إسلام خان ولابا كودجو مرشحان لجائزة أفضل لاعبي الجولة الثالثة الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الكازاخستاني إسلام خان والتوغولي لابا كودجو لاعبي العين، للمنافسة على جائزة نجم تويوتا للأسبوع، والذي يحصل عليها أفضل لاعبي الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي عادت منافساتها هذا الأسبوع إلى الحياة، بعد غياب استمر ستة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد القاري أنه مع استئناف المنافسة، تعود سلسلة نجم تويوتا للأسبوع، وذلك بنظام جديد يمكن من خلاله للقراء تحديد اللاعب الأفضل برأيهم عبر التصويت من خلال الموقع الالكتروني في الاتحاد حتى مساء غد الخميس، بعدما قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، باختيار اللاعبين المرشحين بحسب الإحصائيات التي تم تسجيلها من خلال شركة أوبتا للإحصائيات.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى نجاح الكازاخستاني إسلام خان، في تسجيل هدف جميل بتسديدة قوية للعين في شباك السد، ليجمع 7.6 نقطة، فيما برز أيضاً لابا كودجو، مهاجم العين والذي سجل لفريقه في هذه الجولة.

فيما اعتبر الاتحاد الآسيوي أن المرشح الأول هذا الأسبوع، هو مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمدالله، والذي سجل هدفي الفوز 2-0 لفريقه خلال المباراة أمام سيباهان أمس الثلاثاء، ليتصدر المهاجم المغربي ترتيب هادفي البطولة برصيد 4 أهداف من ثلاث مباريات.

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