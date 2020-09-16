التعاون يكسب صفقة الخديم ويستعير محناية من العين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي التعاون، رسمياً، مع اللاعب فيصل الخديم كابتن فريق دبا الفجيرة، ليرتدي اللاعب الجديد شعار الفريق، الذي يتبع إمارة رأس الخيمة، خلال الموسم الكروي المقبل، الذي يخوضه الفريق بدوري الدرجة الأولى.

ومثّل انضمام الخديم إلى التعاون، مفاجأة غير متوقعة للشارع الرياضي بدبا الفجيرة، خصوصاً أن اللاعب ترعرع في عرين النواخذة، ووصل مع الفريق حتى تقلد شارة القيادة، فضلاً عن قيادته دبا الفجيرة في أكثر مناسبة للصعود لدوري الدرجة الأولى، وكذلك دوري الخليج العربي، إلى جانب امتلاك الخديم لخبرات كبيرة، وارتدائه ألوان فريق بني ياس قبل موسمين، واللعب مع السماوي في دوري المحترفين.

وسيخوض الخديم أولى مبارياته مع فريقه الجديد غداً، أمام العربي، خلال اللقاء الودي الذي يقام بملعب التعاون في رأس الخيمة.

من ناحية أخرى، وجّه عبد الله حماد الشحي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، الشكر لإدارة نادي العين، لموافقتهم السريعة على إعارة اللاعب السوري حازم محناية، والذي تم قيده في خانة المقيمين، متمنياً التوفيق لكافة اللاعبين الجدد، الذين زينوا كشوفات الفريق خلال «الميركاتو»الصيفي الأخير.

الجدير بالذكر، أن التعاون سبق أن تعاقد مع مدرب الحراس المواطن عبد الله المنصوري، لينضم لقائمة الجهاز الفني، الذي يدربه عارف شلنك.

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