زاراغوسا: شباب الأهلي يسعى لمفاجأة شاهر خودرو في "الآسيوية"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريق أمام شاهر خودرو الايراني غداً الخميس، أن المباراة المقبلة ستكون أصعب، لأن فريقه سيواجه منافس جيد لعب أمامه بقوة يوم الاثنين الماضي، ضمن مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

وقال: "الآن الفريقان يعرفان بعضهما جيداً، كما ان اًهناك أمور مشتركة، حيث يعاني الطرفان من الارهاق، ومن المؤكد أن بعض الأمور ستتغير ومن جانبنا سنسعى لمفاجأتهم بتكتيكات جديدة عندما نخوض مباراتنا في الجولة الرابعة، على ملعب استاد الجنوب".

وأضاف: "ركزنا في اليومين السابقين على تعافي اللاعبين بشكل جيد ليكونوا أكثر جاهزية، ولدينا عناصر مميزة كلهم رهن إشارة الجهاز الفني، والبطولة طويلة ويجب أن يكون كل اللاعبين في كامل الجاهزية، ويدرك كل لاعب أنه يمكن أن يشارك في أي لحظة".

وأكمل: "تفكيرنا حالياً منصب على المباراة المقبلة، ونبذل كل الجهد للتحضير لها، دائماً أقول للاعبين أننا يجب أن نمضي خطوة خطو في البطولة، وحصلنا على ثلاث نقاط في أول مواجهة، ونسعى للوصول إلى النقطة السادسة في مباراة الغد، وبعدها نفكر في القادم".

وعن كارلوس أدواردو لاعب شباب الأهلي الجديد، قال زاراغوسا: "ادواردو لاعب مميز صاحب امكانات فنية طيبة، وشاهدته من قبل مع فريقه السابقة حيث قدم مستويات جيدة، وحالياً هو يتعافى بصورة سريعة، وانا راض عن مردوده، نفذ ما طلبناه منه في المباراة السابقة ونتوقع منه الأفضل في المباريات المقبلة".

وبدوره، قال أحمد عبد الله جميل: "نتطلع لتقديم مباراة قوية ومواصلة الانتصارات في هذه البطولة، ونحن كلاعبين حريصون على تقديم كل ما نستطيع لتكرار الفوز على الفريق الايراني والوصول إلى النقطة السادسة، ثم الاستمرار في القتال في بقية المباريات المقبلة للتأهل للمرحلة القادمة".

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