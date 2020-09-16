العين نقطة أمل في الآسيوية

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، طلحة عبدالله

اكتفى العين بالتعادل 3-3 أمام مضيفه السد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وبذلك يضع العين النقطة الأولى في رصيده ويبقى في آخر ترتيب المجموعة، وسجل أهداف العين كل من لابا كودجو (ق 5)، وإسلام خان (ق 38)، وبوعلام خوخي بالخطأ في مرماه (ق 67)، فيما سجل أهداف المنافس أكرم عفيف (ق 35)، وكازورلا (ق 55)، وبونجاح (ق 60)، وسيلتقي العين الفريق نفسه يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة، فيما يلتقي سابهان أصفهان الإيراني في 22 سبتمبر المقبل، ويحتاج العين للفوز في جميع المباريات المتبقية ليضمن تأهله إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية.

وخسر الشارقة مواجهة الجولة الثالثة ضمن مجموعته الثالثة في أبطال آسيا 1 - 2 أمام الدحيل ليبقي الشارقة في نقطة واحدة، تقدم الدحيل في الشوط الأول بهدف "ق 41" عبر المعز علي، وعززه رامين رضائيان بالهدف الثاني "ق 51"، وقلص البرازيلي ايغور كورنادو "ق 58" من ركلة جزاء للشارقة، وقدم الشارقة مستوى جيد في الشوط الثاني، خاصة بعد هدف تقليص الفارق، على عكس مستوى الشوط الأول.

ويتجدد لقاء الفريقين الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة، ويخوض الشارقة مباراة الجولة الخامسة الاثنين المقبل أمام التعاون السعودي فيما يختتم مبارياته في المجموعة أمام بيرسيليوس الإيراني يوم 24 سبتمبر الحالي.

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