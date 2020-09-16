فوز شباب الأهلي وخورفكان في الصالات

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

حقق شباب الأهلي الفوز على النصر 6 - 1 وخورفكان على دبا الحصن بركلات الترجيح 5 - 4 بعد التعادل 1-1 في الجولة الثانية لمرحلة "البلاي اوف" لدوري كرة قدم الصالات 2019 - 2020 ليحصد شباب الأهلي أول 3 نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من خورفكان في مارس الماضي، وارتفع خورفكان برصيده إلى 6 نقاط في الصدارة وشباب الاهلي ودبا الحصن في المركزين الثاني والثالث، والنصر في المركز الرابع، ويلتقي متصدر الترتيب مع البطائح في المرحلة النهائية للدوري باعتبار البطائح متصدر الترتيب العام. من جهة أخرى، حصلت شركة الشارقة لكرة القدم على موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم الصالات لتولي مدرب منتخب بلاده «ماركينيوس خافيير» الإشراف على فريق الشارقة لكرة قدم الصالات، وسيصل المدرب إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لاتمام إجراءات تعاقده مع النادي.

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