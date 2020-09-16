«المحترفين» تطّلع على تجارب رابطة السويد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية أمس، جلسة مع رابطة الدوري السويدي الممتاز ضمن فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تنظمها مع عدد من الروابط العالمية بين 14 سبتمبر وحتى 17 من الشهر نفسه عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية في إطار رسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2030.وستتواصل الخلوة الاستراتيجية اليوم بجلسة مع رابطة الدوري الإسباني.

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