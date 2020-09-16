حارب يكتب أول سطور تاريخه الآسيوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خطف حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، الأضواء في اليوم الأول من عودة الحياة إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما قاد «فرسان دبي» إلى الفوز على فريق شاهر خودرو الإيراني، بهدف وحيد سجله اللاعب الشاب الواعد بمجهود فردي رائع في الدقيقة 75 من عمر مباراتهما مساء أول من أمس، على ملعب استاد الجنوب، ضمن الجولة الثالثة للبطولة القارية.

أول سطر

كتب حارب، أول سطور النجومية في تاريخه الآسيوي، بعدما بات أصغر لاعب إماراتي يسجل في تاريخ مشاركات أنديتنا بدوري أبطال آسيا بنظامها الجديد الذي بدأ تطبيقه للمرة الأولى عام 2003، وكذلك من لاعبي غرب آسيا، بعدما سجل هدفه في مرمى شاهر خودرو بعمر 17 سنة و296 يوماً، وثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة بعد التايلاندي سوفونات ميونتا، والذي سجل للمرة الأولى بعمر 16 سنة و250 يوماً.

فوز

فيما قاد حارب شباب الأهلي لتحقيق الفوز، وليكون أول فوز إماراتي على فريق إيراني في دوري أبطال آسيا خارج الإمارات منذ عام 2017، عندما فاز العين على زوب أهان بثلاثة أهداف دون مقابل، كما أصبح حارب أول بديل يسجل لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا منذ هدف الغاني أسامواه جيان لاعب شباب الأهلي السابق ضد الأهلي السعودي عام 2017، مع العلم أن حارب شارك في مباريات شباب الأهلي الآسيوية الثلاث كبديل، بمشاركة وصلت إلى 66 دقيقة لعب، وسجل هدفاً، وسدد ثلاث تسديدات على المرمى، وصنع فرصتين للتسجيل، وسقط مرة واحدة في وضعية التسلل، ووصلت دقة تمريره 87%.

أمل

ووضع «فرسان دبي» أول 3 نقاط في رصيده القاري هذا العام، وحافظ على المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، وتجدد أمله في الوصول إلى الدور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد تغلب الهلال السعودي 2-1 على باختاكور الأوزبكي أول من أمس، لينفرد بالصدارة بـ 9 نقاط، ويحتل باختاكور المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما بقي رصيد شاهر خودرو من دون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة في البطولة، ويعاود الفريقان اللقاء غداً الخميس، في الجولة الرابعة من البطولة الأهم على صعيد الأندية الآسيوية.

سعادة «الفرسان»

من جانبه، أعرب ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أول من أمس، وغرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «مبروك على الفوز، وشكراً جمهورنا على الدعم، وتأكدوا دائماً أننا نسعى لإسعادكم»، يذكر أن ماجد، كان أكثر لاعبي شباب الأهلي تعرضاً للعنف من لاعبي الفريق الإيراني طوال المباراة، وفي كل أرجاء الملعب.

عودة

كما غرد أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «عودة قوية بعد توقف طويل، وحصلنا 3 نقاط مهمة جداً، ونتطلع للأفضل في المباريات المقبلة، لأن الجماهير تستحق دائماً الأفضل، وشكراً لمساندتنا من خلف الشاشات، ونعدكم ببذل المزيد، ودعواتكم لنا بالتوفيق».

شكر

وقال أحمد خليل الحاصل على جائزة أفضل لاعب: «المباراة كانت صعبة وحققنا الفوز بجدارة، وأشكر الجهازين الفني والإداري على الدعم والمساندة، وفوزي بالجائزة بفضل تعاون زملائي، ودائماً نلعب ونفوز كعائلة واحدة، وأتوقع أن تكون المباريات المقبلة أصعب، وسنواصل القتال ونسعى باستمرار لتقديم الأفضل».

تهنئة

فيما قدم الإسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي، التهنئة للاعبيه على الأداء المميز والفوز المستحق، وأوضح أن فريقه استحق الفوز بعد أن قدم مستوى مميزاً أمام منافس قوي، وكان الأوفر سيطرة ليحصل على ثلاث نقاط مهمة، ولفت إلى أن العودة بعد التوقف لم تكن سهلة، مبيناً أن نجوم الفريق أثبتوا أنهم أصحاب مستويات عالية، وأكدوا جاهزيتهم وعدم تأثرهم بفترة التوقف، وقال عن مواجهة الفريقين المقبلة: «الوقت ضيق للإعداد للمباراة المقبلة والاستشفاء، وسنحارب بالطريقة نفسها التي حاربنا بها «اليوم»، وسنعمل على تحقيق الفوز».

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