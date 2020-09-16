كايكي يرتدي «القميص 19» في النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تعاقد نادي النصر رسمياً مع المهاجم الشاب كايكي جيسوس (20 عاماً) قادماً من نادي باهيا البرازيلي بعقد يمتد إلى غاية 2023 وسيتم قيده في خانة اللاعب المقيم.

ولم يكشف العميد عن قيمة صفقة مهاجمه الشاب الذي سيرتدي القميص رقم 19 ولكن مصادر برازيلية أكدت أن ناديه وافق على انتقاله مقابل 565 ألف دولار.

وحرصت إدارة النصر على التعاقد مع مهاجم مقيم بعد رحيل سالم صالح إلى الشارقة، وتعثر صفقة أحمد العطاس الذي انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة من شباب الأهلي في الموسم الماضي، قبل أن تقرر إدارة ناديه استعادته وضمه إلى قائمته الرسمية.

وفي أول تعليق حول انتقاله إلى النصر، أكد كايكي أنه جاء إلى قلعة العميد للبحث عن أهدافه وتحقيق طموحاته، وقال: علمتني الحياة ألا أستسلم أبداً، لا الفوز ولا الخسارة يشكلان عائقاً أمامنا نحو التطور، دعنا نذهب للبحث عن أهدافنا.

شكر

كما توجه كايكي بالشكر إلى ناديه السابق، قائلاً: كانت هناك لحظات من الفرح عندما ارتديت قميص هذا النادي العملاق، هنا تمكنت من التخرج كرياضي والنمو كرجل.. شكراً لك باهيا.

وعقد النصر 4 صفقات تشمل كلاً من المهاجم سيباستيان تيغالي القادم من الوحدة، ومهاجم منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز لاعب الشارقة السابق، ومدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف، في انتظار حسم صفقة الأجنبي الرابع الذي يشغل مركز صانع ألعاب.

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وتضم قائمة العميد 3 لاعبين مقيمين آخرين هم المدافع البرازيلي غلوبير ليما ومواطنه غابرييل فالنتيني والنيجيري أوناه، ومن المتوقع أن يحل كايكي بديلاً عن الأخير في القائمة نظراً لحاجة النصر لمهاجم آخر إلى جانب تيغالي، فيما يستمر أوناه الذي يشغل مركز مدافع أيسر ضمن قائمة تحت 21 عاماً.

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