العبدولي: نتائج المباريات الودية لن تخدع «النواخذة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة (النواخذة) أن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في المباريات الودية الأخيرة لن تخدعهم، مشيراً إلى أنها ليست مقياساً على وصول النواخذة للجاهزية المطلوبة، وإنما فقط تساعد الجهاز الفني للفريق في رسم خطته والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وإحداث التجانس قبيل الدخول في معترك المباريات الرسمية.

وأشار العبدولي إلى أن فوز فريقه برباعية على ضيفه التعاون في مباراة ودية أقيمت قبل يومين تظل تجربة من ضمن التجارب التي يجريها الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري طارق السيد.

تألق

وتعليقاً على تألق الوافد الجديد البرازيلي برونو مورايس الذي سجل «هاتريك» أكد العبدولي أن برونو ليس غريباً على النواخذة، وهو لاعب يمتلك مقومات وإمكانات كبيرة، وأعود وأقول إن هذا التألق يجب أن يستمر في المباريات الرسمية، وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الدرجة الأولى، والتي تعتبر الأهم، وقال العبدولي بمثل ما تفوق برونو فإن بقية زملائه اللاعبين أيضاً طبقوا خطة المدرب وساعدوا برونو وزميله أحمد باتو في تسجيل الأهداف الأربعة.

إجراءات

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والفحوصات الطبية التي تسبق كل مباراة قال العبدولي: «هذه الفحوصات والإجراءات تعتبر روتينية وعلى درجة عالية من الأهمية، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة اللاعبين، وأعتقد أن الجميع تعود عليها خصوصاً اللاعبين، حيث باتت جزءاً من صميم عملهم، منوهاً إلى أنها تطمئنهم على صحتهم الجسدية، ولابد من توجيه الشكر هنا لخط دفاعنا الأول الذي يظل دائماً في الموعد، وتابع نوجه نصائحنا للجميع ونطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات بشكل مستمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز