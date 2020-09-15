اتحاد الكرة يُحدّث المنصة التعليمية لـ «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت إدارة «قضاة الملاعب» باتحاد الإمارات لكرة القدم أول من أمس اجتماعاً فنياً ضمن اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة تحديث الحالات التحكيمية على المنصة التعليمية الإلكترونية لـ «قضاة الملاعب» والمُقيّمين على النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net» بالتنسيق مع إدارة الخدمات الذكية بالاتحاد.

حضر الاجتماع صالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، وعبد الواحد خاطر، وسلطان ساحوه.

وناقش الاجتماع ما يزيد على 400 حالة تحكيمية من الموسم الكروي الماضي، تتعلق بالأخطاء وحالات منطقة الجزاء والتسلل، وحالات أخرى سيتم رفعها على المنصة الإلكترونية للتعلم عن بُعد، بالإضافة لمجموعة حالات تحكيمية مدعومة بشرح صوتي لكل حالة على حدة من قبل أحد أفراد فريق العمل بالإدارة.

وأكد علي الطريفي مدير إدارة «قضاة الملاعب»، أن تحديث النظام الإلكتروني لتعليم الحكام والمُقيّمين عن بُعد يأتي ضمن خطة لجنة الحكام لعملية تطوير المنظومة التحكيمية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني يُستخدم منذ سنوات عدة ماضية بهدف التواصل والتعليم المستمر من خلال مراجعة الحالات التحكيمية مع قضاة الملاعب قبل وأثناء وبعد الموسم.

شرح صوتي

وقال الطريفي إن هناك حالات تحكيمية أخرى مدعومة بشرح صوتي للحالة، سيتم تزويد المنصة التعليمية بها لشرح القرارات وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، خاصة في الحالات الصعبة التي تتطلب درجة عالية من التركيز، وإن المنصة تتميز بتوفير حساب خاص لكل فرد يتم من خلاله الدخول للنظام والإجابة عن الحالات المرفقة، بعدها يقوم النظام الإلكتروني تلقائياً باحتساب نسبة نجاح كل حكم وتقديم تقرير شامل للاختبارات.

وأضاف: «تحديث الحالات يتضمن أيضاً اختبارات لمُقيّمي الحكام، وهم مطالبون بالدخول على النظام الإلكتروني لمشاهدة الحالات المُحدثة، وتحليل أداء الأطقم التحكيمية وتقييم كل حالة على حدة، بعدها يتم جمع ومراجعة جميع نتائج الاختبارات سواء للحكام أو المُقيّمين، ومناقشتهم في القرارات بصورة فردية في بعض الحالات التي تحتاج لتوضيح وتفسير بشكل سلس لتسهيل استيعابها وتطبيقها بصورة صحيحة».

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