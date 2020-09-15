كلباء يعير حارس مرماه للبطائح

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعار نادي اتحاد كلباء حارسه محمد حسين فرج رسمياً إلى نادي البطائح للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

ورحبت إدارة نادي البطائح برئاسة حمد سالم الكتبي بالحارس الجديد الذي يعد من الحُراس المتميزين، حيث سبق له ارتداء قميص المنتخب الوطني عندما كان يحمي عرين منتخب الناشئين قبل عدة مواسم، فضلاً عن تألقه مع فريق كلباء، لافتاً إلى أن اللاعب يمثل الإضافة الحقيقية لفريق البطائح وخصوصاً على مستوى حراسة المرمى.

من جانبه عبر الحارس محمد حسين عن سعادته باللعب لنادي البطائح، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر الثقة التي وضعتها فيه إدارة النادي، وأن يساهم مع بقية زملائه اللاعبين في قيادة الفريق لتحقيق النتائج الجيدة التي تؤهلهم للعب وسط الأضواء مع أندية دوري الخليج العربي.

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