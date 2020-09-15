استعراض التجربة اليابانية في «خلوة المحترفين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أمس، فعاليات الخلوة الاستراتيجية، التي تنظمها رابطة المحترفين «عن بُعد». وقدمت رابطة الدوري الياباني، تعريفاً بالخطة الاستراتيجية للكرة اليابانية، ومقاييس النجاح والقيم المؤسسية، والحوكمة والتنظيم في الرابطة، والعلاقة مع الأندية، وتحدث شونسوكي كينيموتشي، المدير المساعد لإدارة المبيعات، عن نمو الدوري الياباني تجارياً، وقدم شرحاً عن طبيعة الفئات الديموغرافية، التي تتابع الدوري، تضمن معلومات وإحصاءات عنها، ثم تناول إدارة الشراكات، واختتم حديثه عن صفقة الاتحاد الياباني مع شركة دازن العالمية، لبث مباريات الدوري رقمياً، وتأثيرها في الرابطة. وتمنى وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، أن تكون «الخلوة» التي تستمر حتى الخميس المقبل، فرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع الدوريات الرائدة.

من ناحية أخرى، تتواصل الخلوة الاستراتيجية اليوم، بجلسة مع رابطة الدوري السويدي.

وتهدف الخلوة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية.

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