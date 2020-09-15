نجوم العالم يحتفون بعودة حمدان بن راشد سالماً إلى أرض الوطن

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أسعدت عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، سالماً معافى إلى أرض الوطن، نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وتمنوا لسموه موفور الصحة والعافية عبر مقاطع فيديو نشرها نادي النصر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت قائمة النجوم، الهولندي كلارنس سيدورف لاعب أياكس وريال مدريد وميلان سابقاً، والفرنسي لودوفيك جيولي لاعب برشلونة السابق، والإسباني الفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، والكولومبي راداميل لاعب فالكاو وسيسك فابريغاس نجم أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ومنتخب إسبانيا سابقاً والهولندي كلايفرت والبرازيلي جوليانو بيليتي نجم برشلونة وتشيلسي سابقاً وتيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا وريال مدريد.

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