10 أيام تحدد بطل دوري كرة الصالات

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

تبدأ اليوم مرحلة استكمال مسابقة الدوري العام لكرة قدم الصالات موسم 2019 ــــــ 2020، وتمتد 10 أيام يتحدد في نهايتها حامل اللقب حيث تبقت جولتان من «البلاي أوف»، تليها جولة النهائي التي تقام بين متصدر الترتيب العام «البطائح» ومتصدر مرحلة «البلاي أوف» التي تضم فرق دبا الحصن وخورفكان وشباب الأهلي والنصر.

ويأتي استكمال دوري كرة قدم الصالات بعد توقف امتد 6 أشهر من آخر مباراة أقيمت في 14 مارس الماضي وهي الجولة الأولى من «البلاي اوف»، وتشهد الجولة الثانية اليوم مواجهتين قويتين بين المتصدرين خورفكان ودبا الحصن من جهة، وشباب الأهلي والنصر من جهة ثانية، وتقام المباراتان عند الساعة السادسة إلا ربعاً، وكانت مباراتا الجولة الأولى أسفرت عن فوز دبا الحصن على النصر 6-1 وخورفكان على شباب الأهلي 4 - 2 وبالتالي يدخل دبا الحصن مباراته الثانية اليوم متصدراً للترتيب بفارق الأهداف عن جاره خورفكان فيما يطمح النصر وشباب الأهلي لتسجيل أول فوز، ويلتقي بعد غد الخميس دبا الحصن مع شباب الأهلي والنصر مع خورفكان في الجولتين الثالثة والأخيرة.

موعد

وتحدد الأحد المقبل جولة ذهاب النهائي على ملعب البطائح فيما يتجدد لقاء الإياب بملعب الطرف الثاني الثلاثاء 22 سبتمبر وفي حال التساوي تقام مباراة فاصلة على ملعب الأول الخميس 24 منه.

احترازات دقيقة

ووضعت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبد الملك جاني، إجراءات احترازية دقيقة وفقاً للبروتوكول الرياضي، وتعتبر كرة الصالات أول لعبة جماعية تعود إلى الملاعب بعد جائحة كورونا، وشددت اللجنة التنفيذية على جميع الأندية بتطبيق كافة التدابير الاحترازية وعدم التهاون في أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البروتوكول الرياضي وتفقدت اللجنة المختصة والمشرفة على تنفيذ الاشتراطات برئاسة عمران عبدالله النعيمي جميع الملاعب واطلعت الأندية على الشروط والتدابير المطلوبة لضمان سلامة اللاعبين وجميع عناصر اللعبة.

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