الذيد «نيولوك» في الموسم الجديد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد ناصر سعيد الطنيجي مشرف الفريق الأول للكرة بنادي الذيد أن فريقه سيدخل مُعترك الموسم الكروي المقبل بـ «نيو لوك» جديد، وذلك في أعقاب الانتدابات العديدة التي أبرمتها إدارة النادي والتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين فضلاً عن تصعيد 6 لاعبين من المراحل السنية.

وأشار الطنيجي إلى أن الذيد أقام معسكراً داخلياً استمر لنحو أسبوعين بقيادة المدرب الوطني محمد العجماني، وأكد الطنيجي بأن المنافسة على الصعود لن تكون سهلة على كافة الفرق.

وذكر الطنيجي بأن اللاعبين الجدد يمثلون إضافة حقيقية لبقية زملائهم في الفريق بعد أن تم التعاقد مع لاعبين جدد وهم عدنان حسين وخالد البلوشي وماجد الزعابي ومحمد موسى إلى جانب مازن البلوشي ومحمد الرفاعي من فئة «المقيمين» فضلاً عن انضمام البرازيلي اديلسون بيريرا نجم دبا الفجيرة وعجمان السابق وتواجد مواطنه جوناثان من الموسم الماضي.

وأضاف الطنيجي بأن الإدارة صعدت 6 لاعبين من المراحل السنية وهم راشد الحوسني، ومانع مبارك، وحمد عظيم، وماجد غلام، وعبد الله الشامسي «حارس مرمى» بالإضافة لمحمد حسين

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