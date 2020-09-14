8 صاعدين يرسمون مستقبل الجزيرة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تتجه إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم إلى تصعيد وتمكين، عدد من نجومها الشباب المتأهلين من أكاديمية نادي الجزيرة وفريقي 18 و21 عاماً، «البيان الرياضي» رصدت 8 لاعبين شباب جدد، متوقع إدراجهم في قائمة الفريق للموسم الرياضي الجديد والمزمع انطلاقه أكتوبر المقبل، وقد دفع بهم المدير الفني للفريق الأول مارسيل كايزر خلال المباراة الودية لفريقه أمام الظفرة الجمعة الماضية والتي انتهت بفوز الأخير 3- 2، وكان واضحاً تألق هؤلاء النجوم الصاعدين الذين يرسمون مستقبلاً مشرقاً لـ «فخر أبوظبي».

وتميز من شباب الجزيرة، خاطر سبيت خاطر وهزاع سبيت خاطر وعبدالله فدعق ويوسف أيمن ويوسف العامري وزايد سلطان، عبدالله إدريس وأحمد محمود، ويبلغ متوسط أعمارهم 19.4 عاماً، وقد شارك 4 لاعبين «عبدالله إدريس، خاطر سبيت خاطر، يوسف أيمن، وأحمد محمود» لدقائق لعب محدودة في مسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي لموسم 2019- 2020 «الملغى»، وقد منحهم الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر فرصة اللعب بهدف إكسابهم خبرات مسابقات المحترفين، وزيادة عدد دقائق اللعب مع الفريق الأول.

استراتيجية

وتعتمد استراتيجية نادي الجزيرة على تصعيد صغار اللاعبين من أكاديمية النادي والمراحل السنية، وقد نجحت في تصعيد 13 لاعباً، خلال الـ 4 سنوات الأخيرة وهم: محمد العطاس، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، أحمد ربيع، زايد العامري، عبدالله إدريس، عبد الرحمن العامري، يوسف أيمن، سيف المقبالي، وآخرون انتقلوا إلى أندية أخرى، سلطان الشامسي، أحمد العطاس، شاهين سرور، سلطان السويدي، وقد شارك منهم مع المنتخب الوطني الأول «محمد العطاس، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، وزايد العامري، وعبد الرحمن العامري مع منتخبي الشباب والأولمبي.

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