الحياة تعود لـ «الآسيوية».. 3 مباريات تدشّن استكمال دوري «الأبطال» اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

وسط مخاوف من فيروس «كورونا» المستجد، وإجراءات احترازية وبروتوكول طبي صارم، تعود الحياة من جديد للملاعب الآسيوية اليوم بعد توقف 6 أشهر، حيث تستكمل منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، بنظام الدورة المجمعة في الدوحة، وتعود الإثارة والمتعة بـ 3 مباريات ويلعب شباب الأهلي مع شاهر خودرو الإيراني، والهلال السعودي «حامل اللقب» مع باختاكور الأوزبكي «المجموعة الثانية»، والأهلي السعودي مع الشرطة العراقي «المجموعة الأولى»، فيما لن تقام مباراة الوحدة مع الاستقلال بالمجموعة نفسها لاعتذار الوحدة.

في حين، يلعب غداً العين مع السد، والنصر السعودي مع سابهان أصفهان الإيراني «المجموعة الرابعة»، والشارقة مع الدحيل، التعاون السعودي مع بيرسوليس الإيراني «المجموعة الثالثة»

من ناحية أخرى أكدت فحوصات «كورونا» التي أجريت للاعبي شباب الأهلي والعين والشارقة سلبية النتائج، ما منح الفرق الثلاثة طمأنينة كبيرة قبل المشاركة في المباريات.

فيما أعلن نادي الهلال السعودي إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم)، حمد العبدان (لاعب وسط)، بالإضافة إلى الإداري سعود كريري، ما يعني غياب «خماسي اللاعبين» عن المشاركة في المباراة الأولى للفريق أمام باختاكور، وفي الوقت نفسه أكدت اللجنة المنظمة للمباريات أن الحجر الصحي لأي لاعب مصاب بالبطولة سيكون 7 أيام، يجرى بعدها فحص «كورونا» للتأكد من سلبية النتيجة.

ويملك الهلال المتوج بلقب الدوري السعودي مؤخراً، مجموعة من الأسماء المميزة، يأتي في مقدمتها الرباعي الفرنسي بافيتيمبي غوميس، البيروفي أندريه كاريّو والإيطالي سيباستيان جوفينكو والكوري الجنوبي يانغ هيون-سوو,

أهداف

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم تمتلك عوامل النجاح وعناصر القوة التي تُساعدها على تقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية التي تقام مبارياتها بنظام التجمع، مشيراً إلى أن أندية العين والشارقة وشباب الأهلي تعرف جيداً أهدافها، وهي حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج، خاصة أن عناصرها مؤهلة ولها تجارب كثيرة في البطولات الخارجية.

إمكانيات

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة العين والشارقة وشباب الأهلي المشاركة في البطولة الآسيوية، لأن نجاح هذه الفرق المحلية في المحفل الكروي القاري يضيف سطوراً مضيئة إلى تاريخ كرة الإمارات، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام اللاعبين وكل عناصر بعثاتنا بالإجراءات الصحية الاحترازية.

كما تمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، مؤكداً ثقته باللاعبين وبقدراتهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتائج إيجابية.وفي المقابل أكد أفازبيك بير ديكولوف، نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، عدم وجود نية لتأجيل أي مباراة في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، وقال: إن استئناف المسابقات بعد غياب طويل من أهم أولويات الاتحاد الآسيوي، حيث ستلعب المباريات بدون حضور جماهيري.

وأشار إلى إمكانية تواجد الجماهير في نصف النهائي أو النهائي في صورة حدوث بعض المتغيرات على وضع انتشار «كوفيد 19»، لكنه أكد على الموقف الرسمي وهو إقامة المباريات خلف أبواب مؤصدة. موضحاً أنه تم تكريس هذه المسابقة للأبطال الذين يناضلون ضد فيروس «كوفيد 19».

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