بيدرو إيمانويل:سنقاتل من أجل الفوز

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين، أن فريقه سيدخل البطولة الآسيوية برغبة كبيرة وعزيمة قوية، وسيقاتل في كل لحظة بجميع المباريات، منذ البداية وحتى صافرة النهاية، من أجل الفوز الذي يقوده إلى التأهل، وقال: ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، ولكننا لن ندّخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفنا، ولن نتعامل بلغة (الممكن)، بقدر ما نعمل بمبدأ المؤكد، حول بلوغ طموحات الفريق في الآسيوية، ونحن مطالبون بالتأقلم بالصورة المطلوبة، ورغبتي كانت واضحة في الاستفادة من جهود جميع اللاعبين، سواء الذين التحقوا بالخدمة الوطنية أو المصابين، لأن اكتمال الصفوف، يعزز من قوة الفريق، ويضاعف من حظوظنا، خصوصاً أننا، كما تعلمون، سنخوض أربع مباريات في تسعة أيام، لذلك، يجب علينا مواجهة جميع الفرق بالتنظيم الجيد.

وأكد المدرب البرتغالي، أن فريقه بذل جهوداً كبيرة، خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، من أجل بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة للاستحقاقات المهمة، المقررة على الفريق، محلياً وقارياً، وقال: لدينا الكثير من العمل الجاد، ومطالبون بالقيام به مع استئناف البطولة الآسيوية، الأمر الذي دفعنا إلى دخول عدد من المباريات الودية في الفترة الأخيرة، انطلاقاً من حرصنا على وضع جميع اللاعبين في أجواء المنافسات الحقيقة.

افتتاح

عن المباراة الافتتاحية لفريقه، قال: استعداداتنا مضت بأفضل طريقة ممكنة، رغم ظروف جائحة فيروس «كورونا»، والمنافس يلعب على أرضه، ذهاباً وإياباً، غير أننا على معرفة جيدة بإمكانات فريقنا، ونثق في مهارة لاعبينا، كما ذكرت لكم، وبالعمل الجاد، سندخل المواجهة لحصد نقاط جميع المباريات، ونحن نعلم أن فرصتنا ليست كبيرة في الوقت الحالي، ونلعب ضمن مجموعة قوية، من الممكن أن نطلق عليها «مجموعة الموت»، لأن جميع الفرق تمتلك فرصة التأهل لمرحلة ما بعد المجموعات، ولا يوجد هناك من ضمن الصعود، كما ندرك تماماً مدى مهارة المنافسين، بالإضافة إلى أن بدايتنا في المسابقة لم تكن جيدة، لذلك يجب علينا أن نكون واقعيين في تحليلنا، وانطلاقاً من هنا، تكمن أهمية أول مباراتين، ومنافسنا في أولى المباريات ليس ضعيفاً، وسنحاول أن ننتزع نقاط المباراة منه، وأن نلعب المباراتين الأخيرتين في المجموعة، للاستفادة من فرصة التأهل على حساب المنافسين.

توقعات

عن توقعاته لبداية فريقه القوية بالموسم الكروي الحالي، والتي سيستهلها بالبطولة الآسيوية، قال: عندما يتعلق الأمر بالتوقعات لنادٍ كبير في قيمة ومكانة العين، فمن المؤكد الأهداف دائماً ما تكون واضحة، ولا خيار أمامنا سوى الفوز، وهو السبب الذي دفعني للعمل في العين، لأنه نادٍ كبير، والجميع مطالب بالعمل على إثبات تلك الحقيقة، واللعب بعقلية الكبار، والانتصارات في عالم كرة القدم، تقود الأندية لصناعة المجد، لذلك علينا العمل بجد، وإظهار رغبتنا القوية في تحقيق هدفنا خلال المشوار الآسيوي، وجميع الاستحقاقات المقررة على الفريق في الموسم الحالي، لأننا سنواجه منافسين أقوياء، يمتلكون ذات الرغبة ونفس الطموح.

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