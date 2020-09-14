تجاوب جماهيري مع هاشتاغ «آسيا_لكبير_دبي»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

حقق هاشتاغ «#آسيا_لكبير_دبي»، الذي أطلقته جماهير شباب الأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تجاوباً كبيراً قبل ساعات من لقاء شباب الأهلي وشاهر خودرو الإيراني اليوم، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكدت جماهير شباب الأهلي من خلال «تويتر»، دعمها ومساندتها القوية مشوار فريقها في دوري الأبطال، وثقتها في قدرات «فرسان دبي»، على تخطي الصعوبات والعقبات، وتحقيق حلم الوصول إلى الدور الثاني للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية.

وطالبوا اللاعبين بتقديم أقصى جهد خلال التصفيات، والتي تأتي المشاركة فيها بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس «كورونا»، ومؤكدين أنهم سيكونون دعماً للفريق خلال تلك البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل إقامة المباريات من دون جماهير.

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