تعادل «أبيض الناشئين» والنصر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تعادل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، مع فريق النصر لنفس المرحلة السنية، 1 - 1، ودياً بملعب ذياب عوانة، في ختام التجمع الداخلي لمنتخبنا، استعداداً لنهائيات كأس آسيا المقررة في البحرين، سجل هدف منتخبنا سلطان عادل، وحرص المدرب ماجد سالم على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين، لمنح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، للوقوف على جاهزيتها الفنية والبدنية. وأشاد عبد الله سلطان عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، مشرف منتخب الناشئين، بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة التي تعتبر الأولى منذ عودة النشاط الرياضي.

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