4 دوريات في خلوة «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي تنظمها رابطة المحترفين عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» مع عدد من الدوريات العالمية تشمل الدوري الإسباني للدرجة الأولى، والدوري الإنجليزي، والدوري الياباني «الدرجة الأولى»، والدوري السويدي الممتاز، وتستمر الخلوة حتى 17 الجاري، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الكروية وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة رابطة المحترفين على بناء مبادرات استراتيجية.

وأوضح عبدالله الجنيبي، رئيس مجلس إدارة الرابطة أن سلسلة ورش العمل والجلسات النقاشية التي تنظمها الرابطة مع الدوريات العالمية ، جاءت بعد دراسة جوانب التطوير المرجوة والتحديات المشابهة وخاصة بما يتعلق بالحضور الجماهيري، وريادة هذه الروابط في مجالات التطوير والمبادرات.

وأضاف: اجتماعات الخلوة سترتكز على 4 محاور وهي الجانب الفني، الجانب التجاري، التطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع، والتي تعتبر قضايا التركيز الأساسية للخطة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

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