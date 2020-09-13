نجوم عالميون يحتفون بعودة حمدان بن راشد سالماً معافى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أسعدت عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، سالماً معافى إلى أرض الوطن، نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، وتمنوا لسموه موفور الصحة والعافية عبر مقاطع فيديو نشرها نادي النصر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضمت قائمة النجوم الهولندي كلارنس سيدورف لاعب أياكس وريال مدريد وأنتر وجمعية ميلان سابقا، والفرنسي لودوفيك جيولي لاعب برشلونة السابق والاسباني الفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، والنجم الكولمبي راداميل فالكاو وسيسك فابريغاس نجم أرسنال وبرشلونة وتشيلسي ومنتخب اسبانيا سابقا والنجم الهولندي باتريك كلايفرت والبرازيلي جوليانو بيليتي نجم برشلونة وتشيلسي سابقا وتيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيكي وريال مدريد.

وقال الهولندي كلارنس سيدورف: مرحبا سمو الشيخ حمدان أهنئكم بعودتكم سالما إلى الديار، أتمنى لكم الصحة والعافية ولأسرتكم الكريمة."، فيما قال مواطنه باتريك كلايفرت: "أنا سعيد بعودتكم سالما إلى دبي، دمتم بصحة جيدة وأجمل الأمنيات لكم."

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