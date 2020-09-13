الجنيبي: خلوة رابطة المحترفين تستهدف توفير أفضل الممارسات لتطوير الكرة الإماراتية

المصدر: وام

تنطلق غدا الخلوة الاستراتيجية ضمن أعمال رابطة المحترفين الإماراتية لرسم خارطة الخطة الاستراتيجية الجديدة 2030-2020، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرات الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية تواكب الممارسات العالمية.

ورحب سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية بممثلي الروابط العالمية المشاركين في الخلوة.

وقال إن سلسلة ورش العمل والجلسات النقاشية التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية مع كل رابطة الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الياباني والدوري السويدي جاءت بعد دراسة جوانب التطوير المرجوة والتحديات المتشابهة، خاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وريادة هذه الروابط في مجالات التطوير والمبادرات التي تقوم بها ودورها في خدمة المجتمع.

وأضاف أن اجتماعات الخلوة سترتكز على أربعة محاور أساسية وهي الجانب الفني، والجانب التجاري، والتطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع.

مشيرا إلى أن الرابطة تعمل جاهدة على تحقيق النجاح في تلك المحاور المهمة، بما يتوافق مع تطلعات الدولة، نظراً لأهمية كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

ووجه رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية الشكر والامتنان لمنتدى الدوريات العالمية الساعي دائما لتطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وخلق بيئة كرة قدم احترافية.

مثمنا دور كل من ساهم ويساهم في تنظيم هذه الخلوة وفي تطوير الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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