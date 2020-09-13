الزري يستقبل وفد نادي دبا الحصن
استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، صباح اليوم، وفداً من نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
جاءت الزيارة رداً على الزيارة السابقة التي قام بها القائد العام لشرطة الشارقة الشارقة لنادي دبا الحصن، والتي اطلع خلالها على عمليات التطوير الشامل الذي يتم في النادي في الأشهر الأخيرة.
وأعرب الدرمكي عن خالص شكره وتقديره لزيارة اللواء سيف الزري الشامسي، الأسبوع الماضي، حيث قدم خلال هذه الزيارة كامل الدعم والمساندة للنادي مادياً ومعنوياً.
كما نقل الدرمكي شكر كافة العاملين بالنادي وأبناء مدينة دبا الحصن للقائد العام لشرطة الشارقة وتشريفه للنادي بالزيارة واهتمامه بشباب الإمارة، لا سيما شباب مدينة دبا الحصن.
كما أعرب الوفد المرافق والذي ضم طالب عبد الله صفر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد خليفة مسلم الريامي، أمين السر العام المدير التنفيذي للنادي، ومحمد خليفة النعيمي، مدير النادي، عن امتنانهم وتقديرهم لزيارة القائد العام لشرطة الشارقة للنادي؛ والتي بعثت الفخر والحماسة في نفوس كافة العاملين بالنادي، وأعطت حافزاً جديداً لأبناء النادي.
في نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.