الزري يستقبل وفد نادي دبا الحصن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، صباح اليوم، وفداً من نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

جاءت الزيارة رداً على الزيارة السابقة التي قام بها القائد العام لشرطة الشارقة الشارقة لنادي دبا الحصن، والتي اطلع خلالها على عمليات التطوير الشامل الذي يتم في النادي في الأشهر الأخيرة.

وأعرب الدرمكي عن خالص شكره وتقديره لزيارة اللواء سيف الزري الشامسي، الأسبوع الماضي، حيث قدم خلال هذه الزيارة كامل الدعم والمساندة للنادي مادياً ومعنوياً.

كما نقل الدرمكي شكر كافة العاملين بالنادي وأبناء مدينة دبا الحصن للقائد العام لشرطة الشارقة وتشريفه للنادي بالزيارة واهتمامه بشباب الإمارة، لا سيما شباب مدينة دبا الحصن.

كما أعرب الوفد المرافق والذي ضم طالب عبد الله صفر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعيد خليفة مسلم الريامي، أمين السر العام المدير التنفيذي للنادي، ومحمد خليفة النعيمي، مدير النادي، عن امتنانهم وتقديرهم لزيارة القائد العام لشرطة الشارقة للنادي؛ والتي بعثت الفخر والحماسة في نفوس كافة العاملين بالنادي، وأعطت حافزاً جديداً لأبناء النادي.

في نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

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