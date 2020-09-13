كوجاك: «رقم 9» يليق بتيغالي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد محمد علي كوجاك لاعب منتخبنا الوطني والنصر سابقاً، أن رقم 9 يليق باللاعب سيباستيان تيغالي، في تشكيلة العميد، كونه أحد أفضل قناصي الأهداف في دورينا، ووصفه بالصفقة الجيدة والأهم في سوق الانتقالات الصيفية، وقال: أعتقد أن رقم 9 مناسب لتيغالي، وهو جدير به، لأنه مهاجم قناص وذكي، وأثبت أنه واحد من أهم اللاعبين المميزين في دوري الخليج العربي في السنوات الأخيرة.

ويعدّ رقم 9، الأقرب إلى قلب كوجاك، حيث حمله لسنوات عديدة في النصر، رغم بعض المواقف السلبية التي واجهها، وكانت وراء انتقاله إلى نادي الشباب «سابقاً» في 2002، وقال: واجهت مواقف صعبة، لقد تم إيقافي عن اللعب، وتم حذف اسمي من قائمة إحدى المباريات دون سبب، ومنعي من دخول غرفة تبديل الملابس إلى أجل غير مسمى، وسحب مني القميص رقم 9، ما دفعني لقرار الرحيل عن الفريق.

وحول ما يتردد عن النحس الذي يضرب حاملي هذا الرقم في تشكيلة العميد في السنوات الأخيرة، مثل البرازيلي يوري الذي تم الاستغناء عنه، بعد شهر واحد من توقيعه للفريق، وقبله عبد الله قاسم، ثم فاندرلي وايدير لويس، اللذين غادرا بداعي الإصابة، قال كوجاك: آخر لاعب ارتدى رقم 9 في النصر، كان لاعباً مميزاً، وهو الإسباني الفارو نيغريدو، وحالياً يرتديه سيباستيان تيغالي، وهو لاعب مميز أيضاً، وهناك لاعبون آخرون سابقون تألقوا بهذا القميص، لذا، ما يتردد كونه رقماً منحوساً غير صحيح، لا علاقة للحظ في هذا الأمر، اللاعبون الذين فشلوا كانت إمكاناتهم محدودة، أو غادروا بسبب الإصابة، مثل فاندري وإيدير لويس، وأضاف: رقم 9 يليق باللاعب الموهوب والقناص، وليس كل لاعب مؤهلاً لارتدائه.

تفاؤل

وعن رأيه في استعدادات النصر للموسم الجديد، أوضح كوجاك أن فريقه السابق من أكثر الأندية جهوزية، وحتى صفقاته من اللاعبين مميزة، وتابع قائلاً: حقق النصر الفوز في عدد 4 مباريات ودية، على الشارقة والعين وحتا والإمارات، وقدم فيها مستويات جيدة، لكن المشكلة أن هذا الأمر ليس غريباً عن النصر، فهو يقوم بتحضيرات قوية، وتضعه الترشيحات في مقدم الفرق المنافسة، ثم نخسر كل شيء.

واستطرد قائلاً: أعتقد أن الموسم الجديد، سيكون مختلفاً بالنسبة للنصر، فالفريق يضم العديد من العناصر على مستوى عالٍ، ولاعبين دوليين، أمثال حارس المرمى أحمد شمبيه وحبيب الفردان ومحمود خميس ومحمد فوزي وطارق أحمد وتيغالي وريان مينديز، وغيرهم، المنظومة متكاملة، ومن المفترض أن ينافس على المراكز الثلاثة الأولى، خاصة أن الإمكانات موجودة، والمدرب محنك، نجح في ترك بصمة طيبة في كل الأندية التي دربها.

وأضاف: تركيز الإدارة يجب أن ينصب على المركز الأول، يكفي 35 عاماً من الانتظار، لا أحد يتحمل المزيد من الضغوط، رغم أني أعلم أن أكثر فريق يتعرض لها هو النصر.

خلل

وعن رأيه في العين، فريقه المفضل بعد النصر، قال كوجاك: الزعيم هو عشقي بعد النصر، أتمنى له التوفيق في دوري أبطال آسيا، ولكنني غير مرتاح لمنظومة الفريق هذا الموسم، هناك خلل واضح، لا أستطيع الحديث أكثر عنه، لأن الجهاز الفني هو أدرى به.

الأبيض

وعبّر لاعب النصر السابق، عن أمله أن يبدأ المنتخب الوطني صفحة جديدة مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، في ظل الدعم الذي يجده من رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، موضحاً أن الفرصة ملائمة للأبيض، لتدارك نتائجه السلبية، خاصة بعد التعزيزات الجديدة، سواء من اللاعبين الشباب الواعدين، أو من اللاعبين الجدد، سيباستيان تيغالي وكايو كانيدو وفابيو ليما.

وختم قائلاً: لدينا فرصة يجب أن نقاتل من أجلها، وفترة الابتعاد عن النشاط، منحتنا الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقنا من جديد، وعلينا استغلال كل نقاط قوتنا للدفاع عن حظوظنا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

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