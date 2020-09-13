فهد حديد: عرض العين «غير قابل للتفكير»

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعرب فهد حديد، مهاجم العين، عن أمله في تحقيق تطلعاته وأهدافه بحصد البطولات مع الفريق البنفسجي وإسعاد جماهير الأمة العيناوية، وقال: إن الإحساس بالانتماء لناد يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ووفية لفريقها يحفز أي لاعب للعطاء ومضاعفة الجهود في المباريات، لافتاً إلى أن لاعبي الزعيم محظوظون بجماهيرهم ولذلك فهم دائما يتطلعون لحصد الألقاب والإنجازات ويملكون ثقافة البطولات. وأضاف: عندما تتلقى عرضاً من نادي العين فإنك لا يمكن أن تفكر هو عرض غير قابل للتفكير توافق عليه بمجرد أن تستلمه، خصوصاً وأن ارتداء شعار «الزعيم» كان أمنية بالنسبة لي في يوم ما وتحققت أخيراً.

أوضح اللاعب الذي تعاقد مع العين نهاية يوليو الماضي، وتألق في أول مباراتين له بالقميص البنفسجي أن الأجواء العائلية والاحترافية إلى جانب الاستقبال الكبير من قبل الإدارة والمدرب واللاعبين والجماهير، كلها عوامل ساعدته على الانسجام وعززت دوافعه لتقديم الأفضل حتى يرتقي لمستوى ثقة العيناوية، وقال: هدفنا الأول بالوقت الراهن هو دوري أبطال آسيا، وطموحاتنا كبيرة في هذا المحفل القاري الكبير، والعين على مر التاريخ معروف بشخصيته القوية، بغض النظر عن وضع الفريق ونتائجه في النسخة الحالية، نحن مطالبون كلاعبين بتقديم أفضل ما لدينا والمحافظة على أنفسنا داخل وخارج الملعب، لأن الوضع يتطلب تركيزاً أكبر في ظل الظروف الحالية، ويبقى دوري أبطال آسيا أهم بطولة في هذا الوقت.

ثقة

وعبر فهد حديد، عن شكره للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، على ثقته وتحفيزه له موضحاً إنه من نوعية المدربين الذين يجسدون عملياً مفهوم الاحتراف بدقة عالية في تعامله مع الجميع،.

وعن التجربة التي عاشها خلال فترة توقف استمرت نحو عام كامل، قال: كانت صعبة لأنني كنت وقتها أتدرب بنفسي حيث كان مدربي الخاص الفرنسي فوبيان، يبعث لي بحصص تدريبية يومية، وأي لاعب يمر بهذه الظروف ربما يصاب باليأس والإحباط ولكن إذا كانت أهدافه واضحة وعزيمته قوية فيواصل تدريباته بجدية كي يصل إلى مبتغاه.

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