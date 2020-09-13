«الهواة».. خُطوات من إغلاق ملف الأجانب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

استغلت أندية دوري الدرجة الأولى (الهواة) فترة تأجيل المسابقات وسارعت غالبيتها إلى إغلاق ملف الأجانب مثل الإمارات، مسافي، التعاون، البطائح، مصفوت، دبا الفجيرة، العروبة والحمرية والذيد، فيما ينتظر دبا الحصن التعاقد مع الأجنبي الثاني، ويعتبر العربي النادي الوحيد الذي لم يكشف عن انتداباته الخارجية حتى الآن.

سيطرة

ويسيطر لاعبو السامبا على غالبية التعاقدات، حيث يتواجد 14 لاعباً حتى الآن يمثلون 8 أندية، يليهم لاعبان من ساحل العاج، بينما يتوزع بقية الأجانب على مختلف الجنسيات، ويعتبر الجزائري سيد عواج محترف دبا الحصن المحترف العربي الوحيد في دوري الأولى حتى الآن.

وبادر الإمارات بتجديد عقود لاعبيه البرازيلي ديغو داسيلفا والكولومبي تومبي ريس، وجدد البطائح عقود محترفيه البرازيليين اليكس ميدريوس ومواطنه كوستا، وأحتفظ مسافي بالثنائي الإيفواري إبراهيما دياكيتي وكوفي ميشاك، كما ضم الذيد البرازيليين اديلسون بيريرا وجوناثان.

التعاون

وفي دبا الفجيرة ضم النواخذة البرازيليين برونو مورايس و دودو فيغريدو، وضم التعاون الثنائي فيليب سانتوس وجيلسون داسيلفا، ووقع للعروبة الثنائي رودريجو سيلفا البرازيلي والفرنسي فاتري ساخي. وضم الحمرية البرازيلي رفائيل سانتياجو، وتعاقد مصفوت مع الصربي نيكولا والبرازيلي جاردسون الميدا، وضم دبا الحصن الجزائري سيد عواج.

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