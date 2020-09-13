الفلاسي: تمديد فترة الإعداد يقلل الإصابات

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

أكد ناصر الفلاسي مدير فريق حتا أن تمديد فترة الإعداد بسبب تأجيل انطلاقة الموسم الكروي سينعكس إيجاباً على تحضيرات أنديتنا للموسم الجديد، حيث سيساهم التأجيل في التقليل من إصابات اللاعبين وخاصة في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الفريق لا يعاني أي إصابات في صفوفه باستثناء اللاعب حمد معضد الذي تعرض لإصابة وتلقى العلاج في صربيا.

وأضاف الفلاسي لـ«البيان الرياضي»، إن حتا دشن معسكره الداخلي في دبي يوم أمس ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل مع أحد أنديتنا المحلية بعد تجربته السابقة مع فريق الشارقة، كما سيلعب الفريق مباراة ودية أمام فريق الفجيرة الأسبوع المقبل.

وأشاد الفلاسي بالتحضيرات الحالية للفريق استعداداً لانطلاق الموسم الذي يدشنه «الإعصار» بلقاء بني ياس في كأس الخليج العربي ومواجهة الوحدة في بداية دوري الخليج العربي، حيث يواصل الفريق تدريباته بصورة جيدة.

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