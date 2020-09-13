كايزر راضٍ عن شباب الجزيرة أمام الظفرة

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

عبّر مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم عن رضاه عن أداء ومردود اللاعبين الشباب الذين شاركوا أمام الظفرة، وكانت مباراة ودية مغلقة جمعت الفريقين أمس الأول على استاد محمد بن زايد ضمن التحضيرات للموسم الجديد وانتهت بفوز الظفرة 3- 2.

وأوضح كايزر، إنه راض عن المستوى الذي قدمه مجموعة من صغار اللاعبين، وسعيد لأنهم أثبتوا أحقيتهم بفرصة اللعب بعد أن ظهروا بشكل قوي خلال الحصص التدريبية السابقة للفريق. مشيراً إلى انه لن يتردد في الاعتماد عليهم إذا أثبتوا أنهم يستحقون هذه الفرصة.

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