كارتابيا يغازل شباب الأهلي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

عاد اللاعب الأرجنتيني كارتابيا، لمغازلة نادي شباب الأهلي، بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي في «تويتر» لجانب من مشاركته مع «فرسان دبي» في الموسم الأخير، متمنياً التوفيق للفريق في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. ولم يحدد اللاعب بشكل نهائي موقفه من الانضمام لشباب الأهلي، بعد تعثر مفاوضات تجديد استعارته لموسم ثانٍ، وبعدما تم رفض أحد الأندية السعودية التعاقد معه ،حيث تمسك كارتابيا بأمل العودة إلى دورينا. وكان كارتابيا، تأخر ظهوره بشكل جيد مع شباب الأهلي بالموسم الماضي، بسبب الإصابة.

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