العروبة يبرم صفقات مميزة على مستوى المواطنين والمقيمين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد خليفة راشد الملاحي عضو مجلس إدارة نادي العروبة ورئيس اللجنة الفنية بأن فريقه يطمح خلال الموسم الكروي المقبل إلى تقديم الأفضل وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الدرجة الأولى مشيراً إلى التعاقدات المميزة والصفقات البارزة التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية بعد أن ضم النادي كلاً من سعود سعيد لاعب عجمان وياسر سالم القادم من الفجيرة إلى جانب العماني سعيد عبيد مواليد الدولة لاعب الحمرية السابق.

كما استعار الأخضر العرباوي أكثر من لاعب على رأسهم البرازيلي لوكا قادماً من خورفكان والنيجريين بوكانتا سارا «20 عاماً» من الظفرة ومواطنه فيكتور رانيري من حتا وتم قيد الثلاثي في خانة المقيمين

وعلى صعيد الأجانب تم التعاقد مع البرازيلي المخضرم رودريجو الذي له باع طويل في دوري الدرجة الأولى من خلال تجربته السابقة الناجحة مع خورفكان ودبا الحصن وأيضاً استعان النادي بخدمات اللاعب الفرنسي من أصل تونسي فاتري ساخي الذي لعب من قبل أيضاً لعدة أندية منها مصفوت والتعاون.

وأشار الملاحي إلى أن الفريق خاض مباراة ودية أمام العربي وانتهت بفوزهم بهدف النيجيري بوكانتا سار وسنلعب يوم الاثنين المقبل أمام مسافي يوم الخميس القادم مع اتحاد كلباء.

وأكد الملاحي رضى مجلس إدارة نادي العروبة برئاسة علي مبارك بن عباد ونائبه علي الملاحي عن استعدادات الفريق الأول والذي يقوده المدرب البلجيكي من اصل تونسي فتحي العبيدي والذي يمتلك الرغبة والطموح في قيادة العروبة إلى مصاف دوري الخليج العربي.

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