العين يكمل الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل العين الجمعة، وصول الأندية المشاركة في دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2020، مع توافد 13 نادياً إلى الدوحة، بعدما شهد الخميس والجمعة الماضيين، توافد الأندية المشاركة في البطولة التي ستقام وفق شروط وقواعد صارمة لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين.

وأكدت البروتوكولات الطبية في البطولة، ضرورة قيام كل شخص مشارك بإجراء فحص فيروس كورونا قبل مغادرة بلاده، ثم إجراء فحص آخر بمجرد وصوله إلى البطولة، على أن يتم إجراء فحوصات دورية كل ثلاثة إلى ستة أيام.

وسوف تكون تحركات اللاعبين والحكام والمسؤولين محدودة بين الفنادق والملاعب والمواقع التدريبية، وذلك ضمن فقاعة طبية محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين.

وكان أول الواصلين، نادي الاستقلال الذي يلعب في المجموعة الأولى، إلى جانب الشرطة العراقي والأهلي السعودي، أما آخر الواصلين مساء أمس الجمعة، فكان نادي العين، والذي سينافس بالمجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانبه النصر السعودي والسد القطري وسيباهان.

وتضم المجموعة الثانية أندية الهلال السعودي حامل اللقب، وشباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي وشهر خودرو، أما المجموعة الثالثة، فتضم بيرسيبوليس والشارقة والدحيل والتعاون السعودي.

وكان نادي الوحدة الذي ينافس في المجموعة الأولى، قام بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة أفراد عدة من الفريق بفيروس كورونا، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.

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