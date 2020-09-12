النصر يشيد بتجديد التعاقد مع صفية الصايغ

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي النصر مشرف لعبة الدراجات في النادي بصفقة التجديد والتعاقد مع الدراجة الإماراتية صفية مختار الصايغ لاعبة المنتخب الوطني وأكثر الدراجات تحقيقاً للإنجازات الدولية والمحلية سواء كانت في صفوف النادي أو في صفوف المنتخب الوطني.

وقال إن نادي النصر فخور بالمواهب المواطنة المتميزة عادّاً الصايغ من المواهب الوطنية المتميزة في رياضة الدرجات التي يفخر بها النادي لما تمتلكه من قدرات كبيرة وموهبة تستحق الرعاية والتقدير والدعم.

وتوقع أن تواصل صفية الصايغ تميزها وتألقها في الموسم الجديد بتحقيق مزيد من الألقاب التي تليق باسم ومكانة نادي النصر في رياضة الدراجات.

وأكدت صفية الصايغ اعتزازها بتمديد تعاقدها مع نادي النصر عادّة النصر من الأندية العريقة في مجال رياضة الدراجات، ووعدت ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق مزيد من الألقاب لها وللنادي.

وحرصت صفية الصايغ التي تمتلك سجلاً حافلاً بالألقاب خلال السنوات الأخيرة تعدى 10 ألقاب خلال الموسم الأخير محلياً وعربياً على مستوى فئة الشابات والكبار على توجيه الشكر إلى شركة (سايكل هاب) الراعي الحصري لمشوارها التنافسي محلياً ودولياً، وإلى نسرين بن درويش مشرفة الرياضة النسائية في نادي النصر والتي تعد من أكثر الداعمين لمشوارها في مجال اللعبة.

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