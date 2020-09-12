أجانب الفجيرة يقدمون أوراق اعتمادهم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قدم أجانب الفجيرة البرازيلي روزا وزميله رولي لاعب منتخب كاراساو أوراق اعتمادهما مع الذئاب قبيل انطلاقة المسابقة، وذلك من خلال تألقهما في المباريات الودية التي خاضها الفريق حتى الآن أمام الوصل ودبا الفجيرة، وآخرها المواجهة التي جرت أول من أمس في عقر دار خورفكان وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3- 1 حيث سجل ثلاثية الفجيرة البرازيلي روزا من ركلة جزاء وأضاف كل من رولي وعلي عيد هدفين، فيما أحرز يتيمة خورفكان اللاعب هزاع سالم.

وكان روزا قد سجل هدف فريقه أمام الوصل في المباراة الودية الأولى بين الفريقين عقب السماح للأندية بخوض المواجهات الودية والتي انتهت بفوز الفجيرة بهدف روزا.

وعلى مستوى اللاعبين المواطنين أيضاً تألق اللاعب علي عيد القادم من العين على سبيل الإعارة والذي وقع على هدفين حتى الآن في مرمى خورفكان ودبا الفجيرة، فضلاً عن تألق الوافد الجديد العراقي محمد مصطفى «مقيم» في الخط الخلفي ومساهمته كذلك في تسجيل الأهداف. وينتظر أن يمثل انضمام التونسي فراس بالعربي المعار من النجم الساحلي قوة ضاربة في خط الهجوم الفجراوي.

فضلاً عن الأجنبي الرابع والذي لايزال البحث عنه جارياً، لكي ينضم لكتيبة الفريق الأحمر والذي يقوده الصربي غوران الباحث عن مزيد من الوديات لإحداث مزيد من التجانس على مستوى خطوط الفريق.

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